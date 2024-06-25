Eskişehir'den Hac Görevini Yerine Getiren İlk Kafile Yurda Döndü

Eskişehir'den 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Hac görevini yerine getirmek üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanından yola çıkan ilk hac kafilesi, kutsal topraklardaki vazifelerini tamamlayarak yurda döndü.

Afyon, Kütahya ve Eskişehir illerinin içinde olduğu 164 yolcudan oluşan hac kafilesini taşıyan uçak ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanına iniş yaptı. Kafileyi ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adnan Özcan karşıladı. Rektör Prof. Dr. Özcan, yurda dönen hacıların duygularını ve deneyimlerini dinledi. Prof. Dr. Adnan Özcan, " Hacılarımızın kutsal topraklardaki manevi yolculuklarını huzur içinde tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri bizleri çok mutlu etti. İlk kafilenin ardından kalan dört kafilenin de 3 Temmuz 2024 tarihine kadar dönmesiyle birlikte, hac görevini tamamlayan yaklaşık 920 vatandaşımızı Üniversitemiz havalimanında karşılamış olacağız" dedi. Hacdan dönen vatandaşlar ise kutsal topraklardaki bu önemli görevi yerine getirmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Yolculuklarında Üniversitenin havalimanını kullanabilmenin kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını ifade eden hacılar, organizasyondan ve yolculuk sürecinden duydukları memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR