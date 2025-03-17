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Eskişehir'den 342 Milyon Dolarlık İhracat Başarısı

Eskişehir'den 342 Milyon Dolarlık İhracat Başarısı
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 Şubat ayında kentin ihracatının 342 milyon dolar olduğunu açıkladı. Yılın ilk iki ayında ihracatın yüzde 4,1 artış gösterdiğini belirten Kesikbaş, sürdürülebilir büyüme için enflasyon ve kredi faizlerinin önemine dikkat çekti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Şubat 2025'te 342 milyon dolarlık ihracatla kent ekonomisinin büyüdüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Şubat 2025'te 342 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında ciddi bir ivme yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 699,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentimiz için değer oluşturan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Üretime, yatırıma ve istihdama destek artmalıdır"

Sürdürülebilir büyüme için en önemli göstergelerin başında enflasyonun geldiğini, bununla alakalı olarak da Merkez Bankası'nın politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5'e çektiğini belirten Kesikbaş, "Enflasyonda ve politika faizinde hissedilmeye başlanan düşüş ivmesi mutlaka KOBİ'lerin kredi faizlerine de yansımalı, üretime, yatırıma ve istihdama destek artmalıdır. Özellikle bankaların ihracat ve yatırım odaklı kredi faizlerini düşürmelerini beklemekteyiz. Üretim sektörüne ilişkin kredilerden başlayarak finansmana erişime ilişkin kısıtların gözden geçirilmesi gerekiyor. Ülkemiz için böylesine kritik bir dönemden geçerken üretime, yatırıma ve istihdama olan desteğin büyümesi son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.

"İhracatın kilogram başına düşen değeri önemli bir gösterge"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ayrıca Eskişehir'in ihracat başarısının devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmek için katma değerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtti. Kesikbaş, ihracatın yalnızca miktar olarak değil, nitelik açısından da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "İhracatın kilogram başına düşen değeri, bir ülkenin rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini doğrudan etkileyen önemli bir gösterge. Bu sebeple, yüksek teknoloji içeren, inovatif ve ileri düzeyde işlenmiş ürünler üretmek, Eskişehir ve Türkiye'nin küresel piyasalarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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