Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Eskişehir'deki Suriyeliler Esad rejiminin çöküşünü kutladı

Eskişehir'deki Suriyeliler Esad rejiminin çöküşünü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Eskişehir'de çok sayıda Suriyeli vatandaş kutlama yapmak için bir araya geldi.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Eskişehir'de çok sayıda Suriyeli vatandaş kutlama yapmak için bir araya geldi.

Beşar Esad rejimine karşı muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı. Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşları birçok kentte kutlama gerçekleştirdi. Eskişehir'de ise çok sayıda Suriyeli kutlama için günün erken saatleri itibariyle Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak'ta bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grubun Suriye bayrakları açıp hep bir ağızdan slogan atmasıyla başlayan kutlamaya çevredeki diğer yurttaşları da ortak oldu. Yoğunluğun kısa sürede arttığı bölgede muhtemel bir arbedenin yaşanmaması amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

"O zalimin savaşı yüzünden 2014 yılında kaçıp buraya geldik"

Kutlamalara katılan Suriyeli bir erkek şahıs, "Bugün çok mutluyuz. Türkiye'ye bize yardım ettiği için teşekkür ediyoruz. Esad gittiği için, bu zalim gittiği için kutlama yapıyoruz. O zalimin savaşı yüzünden 2014 yılında kaçıp buraya geldik" dedi.

"Bundan sonra İnşallah güzel günler olacak"

Türkiye ve Suriye'nin tam bir halk olduğunu ifade eden Khalil Elsheekh, "Siz bizim kardeşimizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür, sonunda zülum gitti. Bizim ülkemizde 55 senedir zulüm vardı. Bizim şehrimiz Rakka ama orada PKK var. Bakalım, Türkiye ile bu işi nasıl yapacağız? Bundan sonra inşallah güzel günler olacak. Ben 2 buçuk sene askerlik yaptım. Esad'ın askerleri bana, 'Kim Esad'ı istemiyorsa vurun' dedi. Ben niye kendi halkımı vuracağım? Kaçtım, geldim. Sonra Rusya uçakla vurmaya başladı, bizim elimizde silah yok. Evimiz 2015 yılında yıkıldı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de hepimiz biriz, kardeşiz"

Suriyeli bir kadın şahıs ise, "Yaklaşık 14 yıl oldu. Vatandaşlarımız kanlarını verdiler, şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Onlardan Allah razı olsun. Türkiye'ye kurban olurum. Burası bizim 2'nci vatanımız. Türkiye'de hepimiz biriz, kardeşiz" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

En çok tartışılan pozisyondu! Yorumcular tek görüşte birleşti
img

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.