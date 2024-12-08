Eskişehir'deki Suriyeliler Esad rejiminin çöküşünü kutladı

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Eskişehir'de çok sayıda Suriyeli vatandaş kutlama yapmak için bir araya geldi.

Beşar Esad rejimine karşı muhalif grupların ilerleyişi Şam'a ulaştı. Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşları birçok kentte kutlama gerçekleştirdi. Eskişehir'de ise çok sayıda Suriyeli kutlama için günün erken saatleri itibariyle Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak'ta bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grubun Suriye bayrakları açıp hep bir ağızdan slogan atmasıyla başlayan kutlamaya çevredeki diğer yurttaşları da ortak oldu. Yoğunluğun kısa sürede arttığı bölgede muhtemel bir arbedenin yaşanmaması amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

"O zalimin savaşı yüzünden 2014 yılında kaçıp buraya geldik"

Kutlamalara katılan Suriyeli bir erkek şahıs, "Bugün çok mutluyuz. Türkiye'ye bize yardım ettiği için teşekkür ediyoruz. Esad gittiği için, bu zalim gittiği için kutlama yapıyoruz. O zalimin savaşı yüzünden 2014 yılında kaçıp buraya geldik" dedi.

"Bundan sonra İnşallah güzel günler olacak"

Türkiye ve Suriye'nin tam bir halk olduğunu ifade eden Khalil Elsheekh, "Siz bizim kardeşimizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür, sonunda zülum gitti. Bizim ülkemizde 55 senedir zulüm vardı. Bizim şehrimiz Rakka ama orada PKK var. Bakalım, Türkiye ile bu işi nasıl yapacağız? Bundan sonra inşallah güzel günler olacak. Ben 2 buçuk sene askerlik yaptım. Esad'ın askerleri bana, 'Kim Esad'ı istemiyorsa vurun' dedi. Ben niye kendi halkımı vuracağım? Kaçtım, geldim. Sonra Rusya uçakla vurmaya başladı, bizim elimizde silah yok. Evimiz 2015 yılında yıkıldı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de hepimiz biriz, kardeşiz"

Suriyeli bir kadın şahıs ise, "Yaklaşık 14 yıl oldu. Vatandaşlarımız kanlarını verdiler, şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Onlardan Allah razı olsun. Türkiye'ye kurban olurum. Burası bizim 2'nci vatanımız. Türkiye'de hepimiz biriz, kardeşiz" ifadelerini kullandı - ESKİŞEHİR