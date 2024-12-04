Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

Eskişehir'deki Sulama Kanalı Çöplüğe Dönüştü

Eskişehir'deki Sulama Kanalı Çöplüğe Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nde sulama kanalının suyu çekilince ortaya çıkan çöp yığınları dikkat çekti. Mahalle muhtarı, atıkların diğer mahallelerden su akıntısıyla geldiğini belirterek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen sulama kanalında suyun çekilmesi sonrasında ortaya çıkan çöp yığınları görenleri şaşırttı.

Eskişehir'de tarım arazileri için büyük önem taşıyan, Yeşiltepe ve Sütlüce mahallelerinden geçen sulama kanalı adeta çöplüğe döndü. Kanalın geçtiği farklı noktalardan atılan plastik atık, şişe ve diğer çöpler suların çekilmesinin ardından gözler önüne çıktı. Sulama kanalında çok fazla malzemenin atıldığını dikkat çeken Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuç Açıkgöz, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Farklı mahallelerden atılan atıkların su yoluyla mahalleye ulaştığına dikkat çeken Açıkgöz, " mahallemize giden atıklar ne yazık ki burada kalıyor. Sular çekilince de ortaya çıkıyor. Daha önce bu bölgede onlarca çocuğumuzu kaybettik. Ancak sular çekildiğinde görüyoruz ki masasından sandalyesini araç lastiğinde televizyonuna kadar bir çok ürün su içinde bulunuyor. Vatandaşlarımız bunu farklı mahalleden atıyor ancak su akıntı ile birlikte buraya getiriyor. Bizim mahallemiz bu konuda mağdur oluyor. Hayvan leşlerine de bu ara rastlıyoruz. Eğer yetkililer bu süreçte bir temizlik yaparsa en azından birikmemiş olur. Bu görüntüyü vatandaşlarımız hak etmiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı
img

İlanı gören herkes aynı yorumu yapıyor: Nasıl bir hata yaptın?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.