Eskişehir'deki Simitçilerin İstekleri

Soğuk havaların kendini hissettirdiği Eskişehir'de dışarda çalışmak zorunda olan simitçi esnafı ekmek büfesi gibi kapalı alan istediklerini ifade etti.

Eskişehir'de kış aylarına girilmesi ve son günlerde hava sıcaklıklarının etkili bir şekilde azalmasıyla vatandaşlar kalın tabanlı, bot, çizme tarzı ayakkabıları giymeye başladı. Kent merkezinde Odunpazarı ilçesinde İki Eylül caddesinde simitçilik yapan engelli Abdülkadir Erşahinli soğuk kış günlerinde simit arabalarının başında simit sattığını ifade etti. Erşahinli, şuanda ısınma sorunu yaşadıklarını, hava şartlarından dolayı yazın ayrı kışın ayrı sıkıntılar çektiklerini söyledi. Vatandaşların sık kullandığı sokakta çalışma ortamlarının açıkta olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten simitçi esnaf Erşahinli simit fırınlarından tekelerde koyulan kor közlerle ısınma sorunlarına çare bulmaya çalıştıklarını belirtti.

"Bizim için ısınma sorunu büyük bir problem"

Abdülkadir Erşahinli, "Büyükşehir Belediyesinde simit tezgahında çalışıyorum. Bu simit tezgahı bizim için sosyal bir proje engelliler için. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama daha ayrıntılı bir şekilde mesela ekmek büfesi gibi tezgahımızı bizlere verirlerse o daha iyi olacak. Şuanda ısınma sorunumuz devam ediyor. Hava şartlarından dolayı yazın ayrı kışın ayrı sıkıntılar çekiyoruz. Biz neticede çalışmak istiyoruz. Engelli olduğumuz için kimseye yük olmadan belediye ye ve devletimize yük olmadan biz çalışmak istiyoruz. Bizde kapalı bir alanda olmalıyız eğer ekmek büfeleri gibi kapalı bir alanda olursak kendi imkanlarımızla da olsa ısınmayı sağlaya biliriz. Buna benzeri bir şey olursa çalışma olarak memnun oluruz. Biz çalışmak istiyoruz neticede, çalışıyoruz da. Biz halkımızla her zaman için iç içeyiz. Biz ısınmayı sağlayamıyoruz. Mesela ben şuan ayaklarımı hissetmiyorum. Ama ben çalışmak zorundayım. Çalışmazsam, emekli veya sosyal yardımlarıyla bir ailenin geçinmesi mümkün değil. Bundan dolayı biz bu tezgahlarda çalışmak zorundayız. Bu tezgahları verdikleri içinde teşekkür ediyoruz. Bu tezgahlar olmazsa biz geçimimizi sağlayamayız. Biz engelliler olarak mesela şuan da yüzde 80, yüzde 90 engelli kardeşlerimizde var. Yani ısınma sorunu başlı başlıca bir sorun bizim için. Korla ısınmaya çalışıyoruz. Kor her zaman gelmiyor. Ancak yine de fırınlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi düşünüp yolladıkları için. Bizler engelli olduğumuz için her şeye muhtaç olduğumuz için kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Mesela ailemizin desteği olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Sosyal faaliyetlerde yararlanamıyoruz. Bizim için ısınma sorunu büyük bir problem" dedi. - ESKİŞEHİR