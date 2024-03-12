Eskişehir'deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığı İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Eskişehir'deki okullarda halk sağlığı farkındalığının artması, okul sağlığının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla valilik himayelerinde olan okullarda iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, arasında hazırlanan "Eskişehir'deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi" İş Birliği Protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında çocuk ve adolesan dönemde beslenme ve gıda, fiziksel aktivite, hijyen, uyku, çevre temizliği, kendi sağlığının sorumluluğunu alma ve bağımlılık, çocukların kendi sağlıklarının sorumluluğunu alması, sağlıklı, düzenli ve dengeli beslenmesi, fiziksel aktiviteleri düzenli olarak yapması, kişisel ve çevresel temizliğe önem göstermesi, düzenli uyku almaları ve bağımlılık konusunda farkındalıklarının yükselmesi amacıyla proje çalışması yürütülmeye başlanacak. - ESKİŞEHİR