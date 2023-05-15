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Eskişehir'deki hane halkı büyüklüğü ülke ortalamasının altında

Eskişehir'deki hane halkı büyüklüğü ülke ortalamasının altında

Yerel Haberler

Eskişehir'deki hane halkı büyüklüğü ülke ortalamasının altında kaldı.

Eskişehir'deki hane halkı büyüklüğü ülke ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile, 2022' sonuçlarını açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.

Eskişehir'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2,62

Türkiye'de 2022 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.

Eskişehir'de ise 2022 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 2,62 oldu ve ülke ortalaması olan 3,17'nin altında kaldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Eskişehir Türkiye Aile Yerel Haberler

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