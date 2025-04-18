Eskişehir'deki Çocuk Nüfusu Ülke Ortalamasının Altında

Eskişehir'deki çocuk nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ülke ortalamasının altında kaldı.

TÜİK, 'İstatistiklerle Çocuk, 2024' verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Eskişehir'de ise çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 20,3 olduğu belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken, bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

ADNKS Sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 43,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi. - ESKİŞEHİR