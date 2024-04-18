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Eskişehir'deki balıkçı esnafı satışlarda azalma yaşıyor

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Eskişehir'deki balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla satışlarının azaldığını belirtti. Son günlerde kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle balık tezgahlarında balık olmasına rağmen satışlarda azalma olduğu belirtildi.

Eskişehir'deki balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla satışlarının azaldığını belirtti.

Son günlerde kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle balık tezgahlarında balık olmasına rağmen satışlarda azalma olduğu belirtildi. Balıkçı esnaf Ertaç Aslanbenzer, 15 Nisan'da büyük teknelerin avlanmasının yasaklandığını, ancak küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini ve bu yüzden balık çeşidinin olduğunu ifade etti. Balık fiyatlarında bir yükselme olmadığını anlatan Taşbaşı çarşısında balıkçı esnaf Ertaç Aslanbenzer "Şimdi büyük tekneler 15 Nisan'da yasak başladı. Ancak yine balıklarımız gelmeye devam ediyor. Küçük teknelerin avladığı balıklar geliyor. Tezgahımıza devamlı taze balık bulunuyor. İşlerimiz havalar sıcakladı diye eskisi gibi değil, ama yine de işlerimiz oluyor yani çok şükür. Balık severler havalar sıcakladı taze balık yok diye düşünmesin küçük teknelerimiz balık avlanmaya devam ediyor. Her türlü balık yine bulunuyor. Hamsi olsun, uskumru olsun, istavrit, çupra, levrek bunların yanında tatlı su balıkları, her şey var. Fiyatlar, kış aylarıyla aynı uygun. Yani fiyatlarda bir değişiklik yok. Balık, etten çok ucuz. Hamsi kilosu 100 lira, uskumru 120 lira, palamut 150 lira, istavrit 120 lira, sardalya var kilosu 100 lira. Kış aylarında en çok satılan balık hamsiydi her zaman. Ama şimdi şu anda çipura, levrek, istavrit, uskumru satılıyor. Tatlı su balıklarında ise sazan satılıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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