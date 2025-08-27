Eskişehir'deki Araç Yıkamacıları Yaz Sezonundan Beklentilerini karşılayamadı

Eskişehir'de araç yıkayıcıların bu yaz sezonunda özellikle gurbetçiler ve düğünlerden bekledikleri hareketliliği göremediklerini belirtti.

Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Eskişehir'deki iş yerinde araç yıkamacılığı yapan Fahri Toğrul, işlerin geçen yıllara kıyasla oldukça düşük geçtiğini ifade etti. Toğrul, beklenen müşteri yoğunluğunun olmamasının işleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Bu yaz beklentimizin altında geçti"

Fahri Toğrul, "Bu yaz beklentimizin altında geçti. Gurbetçilerden de düğünlerden de umduğumuzu bulamadık. Geçen seneye göre işler neredeyse yüzde 50 düştü. İnsanların ekonomik durumu da zayıflayınca fiyatlar pahalı gelmeye başladı ve bu durum işleri daha da düşürdü" dedi.

Fiyatlar 600 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor

Toğrul, verdikleri hizmetlerin müşteri talebine göre değiştiğini belirterek, "Normal iç-dış temizlik 600 liradan başlıyor, buharlı temizlik gibi ek hizmetlerle fiyat 6 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR