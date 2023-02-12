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Eskişehir'deki Afganistanlılar deprem bölgesine yardım gönderdi

Yerel Haberler

Eskişehir'deki Afganistanlılar deprem bölgesine yardım gönderdi

Eskişehir'de yaşayan Afganistanlılar, afet bölgesine depremzedeler için gıda, giysi ve temizlik malzemeleri ile nakit yardımı gönderdi.

Eskişehir'de yaşayan Afganistanlılar, afet bölgesine depremzedeler için gıda, giysi ve temizlik malzemeleri ile nakit yardımı gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. Afetin ardından depremzedeler için tüm Türkiye seferber olarak 'az, çok' demeden bölgeye yardım gönderiyor.

Eskişehir'de yaşayan Afganistanlılar da bir araya gelerek afet bölgesine gıda, giysi ve temizlik malzemesi ile nakit yardımı gönderdi. Eskişehir'deki Afgan göçmenler yaptıkları açıklamada, "Bize kucak açan, ekmek ve AŞ veren Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kardeşlerimize vefa borcumuzu az da olsa ödeyebilmek amacıyla kendi aramızda topladığımız paralarla yardımcı olmaya çalıştık. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kalan yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın" ifadelerini kullandılar. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Eskişehir Elbistan Türkiye Yerel Haberler

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