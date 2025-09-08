Haberler

Eskişehir'de Zillerle Geleneği Yaşatan Baharatçı: Metin Ağılönü

Eskişehir'de Zillerle Geleneği Yaşatan Baharatçı: Metin Ağılönü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki baharatçı ve kahveci dükkanlarının önünde yaklaşık 50 yıldır kullanılan ziller, esnafın müşteri çekmek için benimsediği geleneksel bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Metin Ağılönü, bu zillerin şehrin ticaret kültüründe önemli bir yer tuttuğunu ve insanların dükkanlara davet edilmesi amacıyla kullanıldığını aktardı.

Eskişehir'de baharatçı ve kahveci esnafı olan Metin Ağılönü, yaklaşık yarım asırdır dükkanlarına müşteri çekmek amacıyla kullandığı, 'Koyun çanı' olarak da bilinen özel ziller, şehrin ticaret kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini aktardı.

Eskişehir'de, baharatçı ve kahveci dükkanlarının önünde sallanan ziller, yaklaşık 50 yıldır süregelen bu gelenek, esnafın 'Biz buradayız' deme biçimi olarak öne çıkıyor. Bu zillerin sadece bir ses olmaktan öte olduğunu aktaran Metin Ağılönü, Eskişehir ticaretinde dükkan sahiplerinin müşterileri dükkanlarına davet etme yöntemi olarak kabul edildiğini söyledi.

"50 yılın üzerinde bir süre olabilir"

Zillerin en az yarım asırdır kullanıldığını vurgulayan esnaf Metin Ağılönü, bu sürenin daha da uzun olabileceğini söyledi. Ağılönü, "Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır, belki daha da uzun süredir devam ediyor. Çocukluğumdan beri Eskişehir'de bu ziller var. Yıl olarak tam süresini bilmiyorum ama 50 yıldan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.

"Dikkat çekme amaçlı kullanılan bir alettir"

Zillerin işlevi hakkında bilgi veren Ağılönü, koyun çanlarına benzetilen bu zillerin 'toplama' işlevini çağrıştırdığını belirterek, "Genelde koyunlara çan takılır. Bunun sebebi, koyunları toplamak, nerede olduklarını bilmek ve 'ben buradayım' demektir. Burada da aynı şekilde biz 'buradayız, biz baharatçıyız, kahve satışımız var' demek için kullanıyoruz. Gelen müşterileri uyarmak, dikkatlerini çekmek için kullandığımız bir alettir" dedi.

"İnsanları dükkanlara davet ediyoruz"

Bu geleneğin Eskişehir'de oldukça yaygın olduğunu dile getiren Ağılönü, "Eskişehir'de neredeyse tüm arkadaşlarımızda bu zil vardır. Başka bir özelliği yok aslında. Pazarcıların bağırması gibi düşünün; bağırmak yerine müziğe veya zile çevrilmiş bir yöntem. Böyle bir ortam oluşmuş Eskişehir'de. Biz de bu ortama ayak uydurmak için zillerimizi takıyoruz ve insanları dükkanlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Turistler önce şaşırıyor, sonra tebrik ediyor

Eskişehir'i ziyaret eden turistlerin bu zillere ilk başta şaşırdığını söyleyen Ağılönü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dışarıdan gelen turistler önce 'Aaa koyun çanı, burada koyun mu var?' diye şaşırıyor. Sonra içeri girip biz açıklama yaptığımızda, 'Ne kadar güzelmiş, ne kadar iyi bir şeymiş' diyerek bizi tebrik ettikleri de oluyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kayyum Gürsel Tekin, CHP il binasına geldi! Sözleri kalabalığı daha da öfkelendirdi

Gürsel Tekin, CHP il binasında! Sözleri kalabalığı daha da kızdırdı
CHP İl Başkanlığı'nın önünde Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı

Canlı yayında Gürsel Tekin'e saldırı
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe'de Cengiz'den sonra bir ayrılık daha

Giden gidene! Cengiz'den sonra bir yıldızı daha resmen yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.