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Yılın son günü EYT kuyruğu

Yerel Haberler

Yılın son günü EYT kuyruğu

Tokat'ta yılın son günü EYT'liler prim borçlanması için soğuk havada SGK binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat'ta yılın son günü Eyt'liler prim borçlanması için soğuk havada SGK binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından Türkiye genelinde EYT'den yararlanmak isteyen vatandaşlar SGK Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. SGK Müdürlükleri cumartesi günüde yoğun talep nedeni ile 09.00 - 17.00 saatlerinde mesai yaptı. Soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzanan kuyruk bina dışına taştı. Askerlik, doğum borçlanması için sıraya giren vatandaşlar yılın son gününü kuyrukta geçirdi. Sırada bekleyen vatandaşlardan çiftçi Vehbi Koç, tarım sigortası olanlar gündeme gelmediğini belirterek, "Ben günümü tamamladım ama emekli olamıyorum. 60 yaşını bekleyeceğim. Tarım sigortadan emekli olamadığım için Bağ-Kur'a aktaracaklar" dedi. Vatandaşların birçoğu ise mağduriyet yaşanmaması için sürenin uzatılmasını talep etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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