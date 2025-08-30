Eskişehir'de Zafer Bayramı Bisiklet Turu'nda Akrobatik Gösteri

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu sırasında polislerin gözü önünde tek teker kaldıran genç dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan tura çok sayıda bisikletli vatandaş katılım gösterirken, Atatürk Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Kortejin en arkasından gelen bisikletli genç, güvenlik tedbirleri alan polis ekiplerinin gözü önünde tek teker kaldırıp akrobatik hareketler yaptı. Gencin hareketi görenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR