Eskişehir'de Zafer Bayramı Bisiklet Turu'nda Akrobatik Gösteri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bisiklet turununda bir genç, polislerin gözü önünde tek teker kaldırarak dikkat çekti. Olay, katılımcılarda merak ve eğlence yarattı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu sırasında polislerin gözü önünde tek teker kaldıran genç dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Odunpazarı Meydanı'ndan başlayan tura çok sayıda bisikletli vatandaş katılım gösterirken, Atatürk Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Kortejin en arkasından gelen bisikletli genç, güvenlik tedbirleri alan polis ekiplerinin gözü önünde tek teker kaldırıp akrobatik hareketler yaptı. Gencin hareketi görenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.