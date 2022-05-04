Eskişehir'de Zabıta Denetim İçin Değil Kutlama İçin Çevirme Yaptı - Haberler

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Eskişehir'de Zabıta Denetim İçin Değil Kutlama İçin Çevirme Yaptı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Eskişehir'de Zabıta Denetim İçin Değil Kutlama İçin Çevirme Yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı ekipler, bayramın birinci günü gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde vatandaşların ve şoförlerin Ramazan Bayramları'nı kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı ekipler, bayramın birinci günü gerçekleştirdiği trafik kontrollerinde vatandaşların ve şoförlerin Ramazan Bayramları'nı kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Eskişehir'in huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Zabıtası gerçekleştirdiği denetimlerinde vatandaşın ve esnafın bayramını kutladı.

Adalar bölgesi başta olmak üzere Otogar'da esnaf ziyareti yapan ekipler her zaman denetim için gittikleri bölgelere bayram kutlamak için gittiler.

Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi'nin de katıldığı ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaş, kendilerine karşı her zaman yapıcı davranan Zabıta Dairesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Zabıta, Esnaf, Yerel, Haberler

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