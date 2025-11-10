Haberler

Eskişehir'de Yüzyılın Konut Projesi İçin Kuşaklarca Kuyruk Oluştu

Eskişehir'de 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuruların başlamasıyla birlikte yüzlerce vatandaş kuyruğa girdi. Toplu Konut İdaresi'nin düzenlediği projeye gösterilen yoğun ilgi, sabah saatlerinden itibaren kuyrukların uzamasına neden oldu. Başvurular 19 Aralık'ta sona erecek.

Eskişehir'de 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuruların başlamasıyla birlikte erken saatlerden itibaren ilgili şubelerinin önünde yüzlerce metre kuyruk oluşurken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğu belirtilen 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başladı. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulandı. Ancak bu uygulama yoğunluğun önüne geçemedi. Eskişehir'de Sakarya-1 Caddesi'nde bulunan bir şubenin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruk oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle ev sahibi olmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, projeyle ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öte yandan, kuyrukta zaman zaman gergin anların da yaşandığı görüldü.

Sabah saat 09.00'da kuyruğa giren ve 14.30 sıralarında hala sıra bekleyen 58 yaşındaki Ergün Coşkun, "Ev için bekliyoruz işte. Kuyruğa girdik, çıkarsa şansımıza. Deneyeceğiz bakalım. Bayağı bir kuyruk var, 1 kilometreye yakın gibi. İnşallah çıkar, umutluyuz. Umut biterse hayat bitermiş. Bütün insanları buraya yönlendirmişler, gördüğünüz üzere büyük bir sıkıntı oluyor. İçerideki işlemler yavaş mı ilerliyor, bilmiyorum. İçeriyi göremiyorum ki. Halkı bölseler daha iyiydi değil mi?" dedi.

Engin Sert ise, "Sabah 07.00'dan beri bekliyorum. Burada TOKİ kuyruğu var. İşlemler biraz yavaş gidiyor. Çok kalabalık, 20-30 metre kuyruk var" şeklinde konuştu.

Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sunulması amacıyla Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
