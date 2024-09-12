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Eskişehir'de Yol Çalışması Nedeniyle Çocuklar Toz İçinde Kalıyor

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Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede gerçekleştirilen yol çalışması nedeniyle çocuklar toz içinde kalırken, mahalledeki vatandaşlar pencerelerini bile açamıyor.

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede gerçekleştirilen yol çalışması nedeniyle çocuklar toz içinde kalırken, mahalledeki vatandaşlar pencerelerini bile açamıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sürdürülen çalışmalar nedeniyle ara sokaklardan geçen araçların tekerlerinden çıkan tozlar çevrede rahatsızlığa neden oluyor. Mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu bölgede yapılan çalışmalardan dolayı etraftaki çocuklar da yollardan geçen arabaları tozlar içerisinden seyrediyor. Çevredeki vatandaşlar ise, toz nedeniyle evlerindeki camları bile açamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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