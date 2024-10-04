Eskişehir'de Yoksul ve Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha İncelemesi
Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, yoksul ve sokakta çalışan çocuklar hakkında saha çalışması yaparak, ekonomik yoksunluğu ve bu çocukların durumunu inceledi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri cuma namazı çıkışında yoksul ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin saha incelemesi yaptı.
İl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, uzman mesleki personeller tarafından cuma namazı çıkışında bir saha çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara rehberlik edilip bilgi aktarılırken, karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler yapıldı. - ESKİŞEHİR