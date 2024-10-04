Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Yoksul ve Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha İncelemesi

Eskişehir'de Yoksul ve Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha İncelemesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, yoksul ve sokakta çalışan çocuklar hakkında saha çalışması yaparak, ekonomik yoksunluğu ve bu çocukların durumunu inceledi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri cuma namazı çıkışında yoksul ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin saha incelemesi yaptı.

İl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, uzman mesleki personeller tarafından cuma namazı çıkışında bir saha çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara rehberlik edilip bilgi aktarılırken, karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Yerel Yaşam

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney binlerce kişinin önünde İsrail'e meydan okudu

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

Sokak ortasında tecavüze kalkışan suç makineleri için yeni karar
2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı

Seçimde İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olmuştu! Babasını öldürüp annesini ağır yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37'ye düştü! Güncel baraj doluluk oranı! VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman? Eda Alanson kimdir? Eda Alanson kaç yaşında, nereli? İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor?
title