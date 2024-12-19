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Eskişehir'de Yoğun Sis ve Kaygan Zemin Sürücülere Zorluk Çıkardı

Eskişehir'de Yoğun Sis ve Kaygan Zemin Sürücülere Zorluk Çıkardı
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Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görünürlüğü 100 metreye kadar düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ayrıca hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda ince buz tabakaları oluştu.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye yoğun sis hakim olurken, görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi araç sürücülerine zorluk yaşattı.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye yoğun sis hakim oldu. Meydana gelen yoğun sis, vatandaşlara ve araç sürücülerine zorluk çıkarttı. Özellikle şehrin yüksek kesiminde bulunan Çankaya Mahallesi'nde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yaklaşık 100 metreye kadar düştü. Öte yandan, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte zeminde yer yer ince buz tabakalarının oluştuğu ve yolun kayganlaştığı görüldü. Araç sürücüleri, trafikte muhtemel kazalara karşı temkinli şekilde hareket ederken, vatandaşların da yoğun sisten etkilenmemek adına atkı ve şallarla önlem aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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