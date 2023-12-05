Eskişehir-Sivrihisar yolunda etkili olan yoğun sis sonucunda sürücüler trafik levhalarını görmekte zorlandı. Sis sonucunda trafik levhalarını görmekte zorlanan sürücüler, diğer sürücüler tarafından fark edilebilmek için far yakarak tedbir aldı.

Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir- Sivrihisar yolunda etkili olan yoğun sis sonucunda sürücüler trafik levhalarını görmekte zorlandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de bu sabah sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren yoğun sis, Eskişehir-Sivrihisar yolunda görüş mesafesini kısıtladı. Sis sonucunda trafik levhalarını görmekte zorlanan sürücüler, diğer sürücüler tarafından fark edilebilmek için far yakarak tedbir aldı.