Eskişehir'de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Eskişehir kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir kent merkezinde birkaç gündür devam eden soğuk havanın ardından yoğun kar yağışı da etkili oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de yoğun kar yağışı başladı. İlçelerde günün erken saatlerinde yavaş yavaş başlayan kar, kent merkezinde öğle saatlerine doğru aniden bastırdı. Birden bire yoğun şekilde etkili olan şiddetli yağış bazı vatandaşları zor anlarda bırakırken, güzel manzaralar ortaya çıktı. Yağışı sevinçle karşılayan birçok vatandaş ise o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.