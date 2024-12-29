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Eskişehir'de Yılbaşı Hediyeleri: Konsept Çikolatalar Dikkat Çekiyor

Eskişehir'de Yılbaşı Hediyeleri: Konsept Çikolatalar Dikkat Çekiyor
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Eskişehir'de yılbaşı yaklaşırken vatandaşlar, hediyelik konsept çikolataları tercih ediyor. Görsel olarak çekici paketler, sevdiklerine özel jest yapmak isteyenler için popüler seçim haline geldi.

Eskişehir'de yılbaşı yaklaşırken vatandaşların hediye tercihi konsept çikolatalar oldu.

Hediyelik eşya ve buketlerle süslenerek hazırlanan paketler müşterilerin gözdesi haline geldi. Konsept çikolatacısı Sema Ayaz, yılbaşı öncesinde vatandaşların lezzetten ziyade çikolatanın görseline odaklandığını dile getirdi. Özellikle hediyelik eşya olarak tercih edilen bu çikolatalar yılbaşı döneminde sevdiklerine özel bir jest yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu.

"Tablet çikolatalar ve çam ağacı çikolatalar tercih edilen ürünler arasında"

Sema Ayaz, "Vatandaşlar lezzetten ziyade görsele bakıyorlar, konseptli ürün tercih ediyorlar. Kokina buketini çikolatalarla süslediğim bir ürünüm mevcut. Bu ürün ilgi çekiyor. İçerisinde sütlü Belçika çikolatası olan kurabiyelerim de rağbet görüyor. Bazı müşteriler gıda boyası içeren çikolataları tercih ederken bazıları da boyasız olanları tercih ediyor. Hem fincanlı, baston şekerli ve kurabiyesi olan paketler de var. Fiyatlarımız konsepte göre değişiklik gösterebiliyor. İçerisinde 5 tane fındıkkıran bulunan küçük kutular 200 lira, 10'lu kutular 400 iken fincanlı paketlemeler ise 250 lira diyebilirim. Tablet çikolatalar ve çam ağacı çikolatalar tercih edilen ürünler arasında. Yeni yılda insanlar hem sevdiklerinin ağızları tatlansın istiyor hem de yanında küçük hediyeler olan paketlemelerle birden çok hediye vermiş oluyorlar. Satışlarım oldukça iyi gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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