Eskişehir'de Yılbaşı Hediyeleri 100 Çocuğu Sevindirdi

Eskişehir'de hayırseverler tarafından yılbaşı akşamı ziyaret edilen 100 çocuğa hediyeler dağıtıldı.

İlmek İlmek Bin Bin Yürek Grubu, etkinliklere gidemeyecek durumda olan, engelli ve yardıma muhtaç çocukları sevindirmek için organize oldu. Hayırseverlerin desteğiyle bir araya geririlen çok sayıda hediyelik malzeme, Ayşegül Bozbaş tarafından 100 çocuğa ulaştırıldı. Sıcak ve samimi anların oluştuğu ziyaretlerde çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - ESKİŞEHİR