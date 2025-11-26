Eskişehir'de Yılan Balığı ve Havyar İlgisi Artıyor

Eskişehir'e İskenderun'dan getirilen yılan balığı, restoranlara ve özel müşterile satılıyor.

Geçen senenin aksine, bu yıl hamsi, istavrit ve sardalya türlerinde ciddi bir bolluk yaşandığını belirten Erkan Aslanbenzer, ayrıca, Mersin ve İskenderun'dan özel olarak getirdikleri ve genelde lüks restoranlar ile özel müşterilerin tercih ettiği yılan balığına olan ilginin de devam ettiğini aktardı. Balıkçı Aslanbenzer, yılan balığı ve ıstakozun pişirme yöntemleri ve kilosu 4 bin doları bulan havyar hakkındaki detayları da paylaştı.

"Bu sene hamsi, istavrit ve sardalya bol"

Yılan balığının Eskişehir'e gelişi ve diğer balıklar hakkında bilgiler veren Aslanbenzer, "Yılan balığı Mersin İskenderun'a özel bir balıktır. Ekstra oradan çıkar. Buraya oradan otobüslerle, soğutucu arabalarla gelmektedir. Bu sene hamsi bol, hala bitmedi. Geçen sene palamut boldu. Bu sene maşallah hamsi 200, sardalya 150, istavrit ise 200 TL. Geçen sene palamut ve çinekop boldu. Bu sene palamut, çinekop yok. Bu sene hamsi, istavrit ve sardalya bol" dedi.

"Yılan balığını restoran ve özel müşterilerimiz çok tercih ediyor"

Eskişehirlilerin yılan balığına karşı bakışını değerlendiren Erkan, "Yılan balığını bulan, getiriyor. Eskişehir balıkçı esnafından İskenderun ile çalışan bizim dışımızda pek balıkçı yok. Dolayısıyla yılan balığını Eskişehir'de görmek pek mümkün değil. Fazla tüketilen, tercih edilen bir balık değil. Restorantlar ve özel müşterilerimiz alıyor. Istakoz balığımız mürekkebiyle beraber geldi. Marmara'dan, Karadeniz'den, her yerden çıkabiliyor ama çok az çıkan bir balık. Bu sefer 100 kilo yılan balığı getirdik. Şu an 15 kilo kaldı. Birkaç gün içinde kalanları da satacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Havyarın kilosu 4 bin dolar civarında"

Yılan balığı ve ıstakozun en güzel nasıl yapılacağından bahseden Erkan Aslanbenzer, "Yılan balığının en güzeli tava da olur. Bunları palamut gibi ince ince dilim yapıyoruz. Mısıra bulayıp tava da yapınca tadı çok güzel oluyor. Istakoza gelince, ıstakozumuz canlı canlı suya atılıp pişiriliyor. Sonra çıkarıp tereyağında fırında yapılıyor. Havyarı alınıyor, ayrı bir yere koyuluyor. Havyarı ölmeden, canlı canlı alıyoruz. Sonra kaynar suda kaynatıp, en son fırına tereyağına yatırıyoruz. Havyarın kilosu ortalama 4 bin dolar civarında. Siyah havyar pek bulunmuyor. Bunu bu şekliyle havyarıyla birlikte 4 bin lira civarında satabiliriz. Havyarını alırsak 2 bin liraya satabiliriz" diye anlatı. - ESKİŞEHİR