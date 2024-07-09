Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Yıkılmaya Yüz Tutmuş Evde Yaşam Mücadelesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduda tek başına yaşayan 54 yaşındaki Kadir Karpuz, su ihtiyacını cami şadırvanından doldurup evine taşıdığı bidonlarla karşılıyor, güğümde su ısıtıp yıkanıyor.

Eskişehir'de yıkılmaya yüz tutmuş bir gecekonduda tek başına yaşayan 54 yaşındaki Kadir Karpuz, su ihtiyacını cami şadırvanından doldurup evine taşıdığı bidonlarla karşılıyor, güğümde su ısıtıp yıkanıyor.

Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesinde yaşayan Kadir Karpuz'un yaşam şartlarının zorluğu dikkat çekiyor. Gecekondu bir evde yaşayan Karpuz, geçimini ise galerilerde araç temizleyerek sağlıyor. Hiç evlenmediğini söyleyen Kadir Karpuz, tek başına yaşıyor. Kendinden önceki kiracıların borcundan dolayı suların kesik olduğunu söyleyen Karpuz, su ihtiyacını ise camiden doldurduğu bidonları evine taşıyarak karşılıyor. Kadir Karpuz, gençlik yıllarında sigortalı bir işe girip geleceğini güvence altına almadığı ve zamanında evlenip çocuk sahibi olmadığı için pişman olduğunu belirtiyor.

"Suyu camiden bidonlarla getiriyorum"

Adeta yıkılmak üzere olan evinde verdiği hayat mücadelesini anlatan Kadir Karpuz, "Yani evlenemedik, yani durum maddi durum zayıf yani. Anne babadan önce biz kaldık yanımıza. Galerilerde araba temizliyoruz genellikle. Günlük yevmiye kazanarak ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. 30-40 senedir yalnızım. Yalnızlık vallahi çok zor. Şimdi yalnız kalınca zor oluyor. Ev sorunu, gördüğünüz gibi ev de çok kötü durumda. Evin suyu yok örneğin. Suyu camiden getiriyorum. Orada yukarıda cami var. Oradan bidonlarla taşıyıp getiriyoruz. Suyu zamanında kesmişler yani. Kışın biraz soğuk oluyor ama idare ediyoruz, Allah razı olsun konu komşu kömür ve odun alıyor. Ondan ısınıp idare ediyoruz. Keşke evlenseydim, çoluğa çocuğa karışsaydık, evlenemedik yani. Duşumu da bidonlarla alıyorum. Aynı köylerde gibi su ihtiyacımı karşılıyorum. Kışın bidondaki su donuyor. Soba yakıyoruz da güğüm var orada. Güğümde suyu ısıtıp sıcak suyla duş alıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title