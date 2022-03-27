Eskişehir'de yerli turistlerin tekne turu keyfi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'e farklı şehirlerden gelen yerli turistler, düzenlenen tekne turuyla Porsuk Çayı'nın keyfini çıkardı.

Eskişehir'in turizmine önemli katkısı bulunan Porsuk Çayı üzerindeki tekne turları kış mevsimine girilmesi nedeniyle durdurulmuştu. Kentte etkili olan şiddetli soğuklar sebebiyle yüzeyi buz tutan çayda ara verilen tekne turları, havaların ısınmasıyla tekrar başladı. Şehir dışından gelen yerli turistler, ilkbaharın da gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen turlara büyük ilgi gösteriyor. Eskişehir'in güzelliğini duyduktan sonra ziyaret etmeye karar verdiklerini aktaran Aleyna Özyılmaz, "İstanbul'dan 46 kişilik kadın topluluğu olarak gezmeye ve eğlenmek için buradayız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Devrim Arabaları'nı gezdik, oradan da Odunpazarı Evleri'ne gideceğiz. Şu anda tekneyle Porsuk Çayı'nın keyfini çıkaracağız" dedi. - ESKİŞEHİR