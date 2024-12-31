Eskişehir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Beklenmedik Yoğunluk Azlığı
Eskişehir'de yeni yıl kutlamaları için kent meydanında beklenen kalabalık oluşmadı. Şehir merkezindeki hareketlilik sınırlı kalırken, seyyar satıcıların sayısında da azalma yaşandı. İlerleyen saatlerde vatandaşların toplanmasıyla yoğunluğun artması bekleniyor.
Eskişehir'de yeni yıla saatler kala, önceki yıllardan farklı olarak kent meydanında yoğunluk görülmedi.
Şehrin genellikle kalabalık olan meydanlarında bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Şehir merkezinde haraketliliğin sınırlı kalmasıyla birlikte seyyar satıcıların da sayısının azaldığı gözlemlendi. İlerleyen saatlerde vatandaşların geri sayım için toplanması ile yoğunluğun artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel