Eskişehir'de Yeni Teknoloji Baklofen Pompası İmplantasyonu Gerçekleştirildi

Gelişmiş teknoloji yeni versiyon baklofen pompası Türkiye'de ilk kez Eskişehir'de implante edildi

Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı Dr. Beşir Sürme:

"Hastamız daha iyi ve kasılmalarında belirgin düzelmeler görülüyor"

"Baklofen pompa teknolojinin gelişimi, tedavi oranını ve hasta konforunu artırıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de omuriliğinde hasar oluşan 65 yaşında erkek hastaya yeni bir baklofen pompası implante eden Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Beşir Sürme, "Günümüz pompa teknolojisinin yeni versiyonunu kullandık" dedi.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda omuriliğinde hasar oluşan ve yaklaşık 11 sene önce kendisine baklofen pompası implante edilen 65 yaşındaki erkek hasta, cihazın değiştirilmesi için Acıbadem Eskişehir Hastanesi müracaat etti. Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı Dr. Beşir Sürme tarafından hastaya pompa değişimi ameliyatı yapıldı. Operasyon sonucunda, hastaya gelişmiş yeni teknoloji baklofen pompası yerleştirildi. Baklofen pompalarının kullanımının çok yeni olmasa da, bahse konu olan yeni teknolojinin ülkemizde ilk kez kullanıldığı belirtildi.

"Baklofen pompası, spastise tedavisi için kullanılıyor"

Baklofen pompasının, serabral palsi, mutipl skleroz (MS), omurilik yaralanmaları ve felç gibi durumlarda ortaya çıkan kas spazmı ve sertlik olarak kendini belli eden spastisiteyi tedavi etmek için kullanıldığını belirten Dr. Beşir Sürme, "Bu hastalarda ağızdan kullanılan ilaçlara bağlı yan etkilerinin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşılmaması için pompa kullanılmaktadır. Cilt altına pompa ve omurilik kanalına da katateri yerleştirilir. Böylece kas spazmını engelleyecek ya da hafifletecek olan baklofen ilacı, pompa yardımıyla vücuda verilir. Pompa teknoloji sayesinde ilaç, hastayı yormadan verilmiş olur. Bu yöntem, hastanın tedavisinden sağladığı yararları artırmak ve daha güvenilir kılmak üzere hızla gelişiyor" dedi.

Hastalara bir test dozu yaptıktan sonra hastaların fayda görmesi üzerine bu pompayı implante ettiklerin belirten Dr. Beşir Sürme, implante edilen bu teknolojik ve inovatif cihazlarda güncelin takip edilmesi hastalar için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Bir pompa değişimi ameliyatı gerçekleştirdik"

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Beşir Sürme, "65 yaşında erkek hasta, trafik kazasına bağlı bir omurilik hasarı geçiriyor ve bunun akabinde parapleji dediğimiz güç kaybı meydana geliyor. Gelişen bu omurilik hasarına bağlı hastada spastisite dediğimiz şiddetli kasılmalar oluşuyor ve hastaya baklofen pompası denilen bir cihaz implante ediliyor. Yaklaşık 11 sene önce implante edilen bu pompanın miadının dolması üzerine bize başvurdu ve biz bu hastamızda bir pompa değişimi ameliyatı gerçekleştirdik. Baklofen pompası tedavisi Türkiye'de daha önce de yapılan bir tedavi ancak biz yeni versiyon bir pompa yerleştirdik ve yeni özellikleri nedeniyle hastaya sağladığı özellikleri de gözlemledik" dedi.

"Hastamız daha iyi ve kasılmalarında belirgin düzelmeler olduğunu belirtiyor"

Pompa tedavisinin daha önce uygulandığını ancak yeni teknoloji pompayı ilk kez erkek hastada kullandıklarını söyleyen Dr. Sürme, "Hastamızı yaklaşık 2 ay önce ameliyat ettik. Ameliyat sonrası programlamalarını yaptık. Bu hastalarda, hastalığın durumu ve hastanın ihtiyaçlarına göre verilecek ilacı pompa sayesinde programlayabiliyoruz. Programlamalardan sonra hastamız daha iyi olduğunu ve kasılmalarında belirgin düzelmeler olduğunu söylüyor. Hatta daha önceki pompaya göre şu an daha düşük doz ilaç vermemize rağmen hasta yine bundan fayda görebiliyor" şeklinde konuştu.

"Günümüz pompa teknolojisinin en yeni versiyonunu kullandık"

Yeni pompanın eskisine nazaran hastaya yeni kazanımlar sağladığına dikkat çeken Dr. Sürme, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem güncel bir sürüm olması hem de pompanın güncellenebilir bir teknolojiyle donatılmış olması çok önemli. Pompanın yeni özellikleri sayesinde hastalara gün içerisinde çeşitli programlamalar yapma imkanı sağlıyor. Örneğin, sabah farklı bir program yapabilirken akşam farklı bir program yapmak suretiyle hafta özelinde biz bu tedaviyi optimize edebiliyoruz. Yine bunun yanı sıra, bir takım siber güvenlik ve pompa etrafındaki kaplamaların da geliştirilmiş olması hastaya konfor sağlıyor"