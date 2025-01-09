Eskişehir'de Yeni Hayvan Hastanesi Hizmete Açıldı

Eskişehir'de hayvan sağlığı hizmetlerine katkı sağlayacak yeni bir hayvan hastanesi hizmete açıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, yeni açılan hayvan hastanesini ziyaret ederek ruhsatını teslim etti. Tesisi yerinde inceleyerek hastanenin modern altyapısına ve donanımına dikkat çeken Yurt, hastanenin bölge hayvanlarının sağlık hizmetlerine erişimine de önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Yurt, "Eskişehir'de açılan bu yeni tesis, hem vatandaşlarımıza hem de hayvanlarımızın sağlığına yönelik bir adım. Ruhsat işlemini tamamladık ve hastanenin başarılı bir şekilde hizmet vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Ruhsat tesliminin ardından hastane yönetimi, hizmete sunulan imkanları ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, bölgedeki hayvan sahiplerine en iyi şekilde hizmet vereceklerini ifade etti. Hayvan Hastanesi'nde, veteriner hekimler tarafından sunulacak teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, acil müdahaleler ve cerrahi işlemler de yapılabilecek. Hayvan sağlığı alanında önemli bir adım atan hastane, Eskişehir'deki veterinerlik alanındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor. Açılışı gerçekleştirilen hayvan hastanesi, bölgedeki veterinerlik hizmetlerini güçlendirmeyi ve hayvan sağlığı alanındaki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR