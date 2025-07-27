Eskişehir'de Yaz Sezonunda Saat Satışları Artış Gösterdi

Eskişehir'de Yaz Sezonunda Saat Satışları Artış Gösterdi
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Eskişehir'de 15 yıldır saatçilik yapan Necdat Acerkan, yaz aylarında düğün sezonunun etkisiyle saat satışlarında önemli bir artış yaşandığını belirtti. Vatandaşlar, özel günler için bütçe kısıtlaması yapmadan saat alımına yöneliyor.

Eskişehir'de 15 yıldır saatçilik yapan Necdat Acerkan, yaz aylarıyla birlikte saat satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti.

Saatçilerde özellikle düğün sezonunun etkisiyle vatandaşların saatçilere olan ilgisi arttı. Yaz aylarında artan düğün hazırlıkları, saat satışlarını da hareketlendirdi. Esnaf, geleneklerin etkisiyle damat saati alışverişinin sürdüğünü belirtti.

Esnaf Necdat Acerkan, vatandaşların özel günler için fiyat sınırlaması yapmadan alışverişe yöneldiklerini söyleyerek; "Yazın düğün sezonu olması nedeniyle saat satışlarında bir artış var. Eski gelenekler hali hazırda devam ediyor. Saatçilere bugünlerde en çok düğün alışverişi için geliyorlar. Herkes bütçesine göre seçim yapabiliyor. Çeşitler çok olduğu için tercih seçenekleri de fazla oluyor. Vatandaşların damat saati bakarken, tek seferlik alındığı için fiyat kısıtlaması yapmadan alışveriş yapıyorlar" dedi.

"450 liradan 40 bin liraya kadar saatler var"

Acerkan, vatandaşların genellikle bütçelerine göre tercih yaptığını belirterek, "Genelde müşteriler bütçelerine göre saat alımı yapıyor. Saate yeni merak salan gençlerimiz de geliyor. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun saatler bulunuyor. 450 liradan 40 bin liraya kadar saatlerimiz var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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