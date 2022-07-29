Eskişehir'de 'Yaz Dönemi Spor Çocuk Eğitimleri' Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla ücretsiz düzenlenen 'Yaz Dönemi Spor Çocuk Eğitimleri' farklı branşlarda 800 sporcunun katılımı ile devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği 'Yaz Dönemi Spor Çocuk Eğitimleri' bu yıl da yoğun ilgi gördü. Her yıl sporun birçok branşında geleceğin yıldızlarına kendilerini keşfetme imkanı sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tesislerinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, kano, cimnastik, taekwondo, halk oyunları ve optimist tekne branşlarında 800 sporcuya eğitimler düzenleniyor.

23 Haziran'da başlayan yaz eğitimleri çeşitli branşlarda devam ederken, futbol branşında ise 7-11 yaş 180 sporcu haftanın altı günü guruplara bölünerek uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlara katılıyor. EBB Osmangazi Spor Sahası'nda yapılan antrenmanları sporcuların velileri de takip ediyor. Sporcu velileri, çocukların eğitimlerle yeteneklerini geliştirdiklerini ve yaz aylarını spor yaparak geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek EBB ile eğitmenlere teşekkür etti.

19 Ağustos'a kadar devam edecek olan yaz spor eğitimleri, çocukların tatil dönemini sağlıklı bir şekilde spor yaparak geçirmelerini sağlayacak.