Eskişehir'de Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yaşlıların sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli politikalar geliştirmek amacıyla 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan '2. Yaşlılık Şurası' hazırlıkları çerçevesinde İl Müdürlüğü binasında çalıştay düzenlendi. Çalıştayın konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, toplumun temel taşları olan yaşlıların önemine dikkat çekti. İl Müdürü Bayrak, "Bizlere yaşamın en önemli değerlerini öğreten, tecrübeleriyle yol gösteren aile büyüklerimiz, hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Onların yanında olmak, dualarını almak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu çalıştayın aile bağlarımızı güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

"70 yaşımda bu huzurevine taşındım"

Etkinlikte söz alan ve Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nin ilk sakinlerinden biri olan 87 yaşındaki Furkan Yalçınkaya ise, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçınkaya, "Tam 17 yıl önce, 70 yaşımda bu huzurevine taşındım. Burada çok rahatım, ilimiz gerçekten çok güzel ve sosyal yaşantımı sürdürebiliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda elde edilecek sonuçların ve önerilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek olan 2. Yaşlılık Şurası'na önemli bir katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR