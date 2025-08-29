Eskişehir'de Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlıların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirdi. Etkinlikte, yaşlıların topluma katkıları ve desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yaşlıların sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli politikalar geliştirmek amacıyla 'Yaşlılık Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan '2. Yaşlılık Şurası' hazırlıkları çerçevesinde İl Müdürlüğü binasında çalıştay düzenlendi. Çalıştayın konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, toplumun temel taşları olan yaşlıların önemine dikkat çekti. İl Müdürü Bayrak, "Bizlere yaşamın en önemli değerlerini öğreten, tecrübeleriyle yol gösteren aile büyüklerimiz, hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Onların yanında olmak, dualarını almak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu çalıştayın aile bağlarımızı güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

"70 yaşımda bu huzurevine taşındım"

Etkinlikte söz alan ve Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nin ilk sakinlerinden biri olan 87 yaşındaki Furkan Yalçınkaya ise, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçınkaya, "Tam 17 yıl önce, 70 yaşımda bu huzurevine taşındım. Burada çok rahatım, ilimiz gerçekten çok güzel ve sosyal yaşantımı sürdürebiliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda elde edilecek sonuçların ve önerilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek olan 2. Yaşlılık Şurası'na önemli bir katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.