Eskişehir'de Yaşlılar için Sabah Sporu ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Eskişehir'de Yaşlılar için Sabah Sporu ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde hizmet alan yaşlılar için sabah sporu ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Aktif Yaşam Parkı'nda yapılan etkinlikte yaşlılar bolca hareket etti.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde hizmet alan yaşlılar için sabah sporu ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nden hizmet alan yaşlılar için program düzenledi. Aktif Yaşam Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte sabah sporu yapıldı. Ayrıca yaşlılar ile beraber parkın içinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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