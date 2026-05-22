Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yeni şubesi açıldı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneği, yeni açtığı şubesiyle birlikte hayır faaliyetlerini daha pratik, kolay ve ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Hava ikmalde çalışan gönüllü işçiler tarafından 2017 yılında kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneği, faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, derneğin Odunpazarı ilçesinde yeni şubesi açıldı. Şu anda her ay 550'den fazla yetim ve ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzatan derneğin yetkilileri, şubenin belirli günlerde arayıp çağırdıkları kişilere erzak kolisi, adak ve kurban eti verilmesi için kullanılacağını belirtti.

"Daha pratik, kolay ve ulaşabilir yardımlar yapmak niyetindeyiz"

Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Önder Kaya, "Sistematik ve sürekli yardım anlayışı ile şehrimizde hayati yardımlar yaparak sokağın nabzını tutmaktayız. Çok şükür günbegün büyüyen yardımlarımız ile her hafta sonu dağıtım derneğimiz, şehrimizde her ay 550'den fazla yetim ve ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi ve çeşitli yardımlar yapmaktadır. Bin 300'den fazla ihtiyaç sahibi aileye yapılan çeşitli yardımlarımızın yükünü hafifletmek, daha etkin ve pratik bir hale dönüştürmek amacıyla bir 'Maya Projesi' başlatmıştık. Bu kapsamda, yapılan maya tanımlı bağışlarla daha önce merkez şubemizi, şimdi de çarşı şubemizin yerini alarak hizmete açmış bulunmaktayız. Derdimiz, inşallah her mahallede hem ihtiyaç sahibi ailelerin hem de hayır sahiplerinin kolaylıkla erişebileceği yardım şubeleri açarak kendi yardım kültürümüz ve sistemimiz ile daha pratik, kolay ve ulaşabilir yardımlar yapmak niyetindeyiz. Bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen tüm üye ve hayır sahiplerine de teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı