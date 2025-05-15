Eskişehir'de Yangın Panik Yarattı: Öğrenciler Tahliye Edildi

Eskişehir'de Yangın Panik Yarattı: Öğrenciler Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de dershane ve fırın arasında çıkan yangın öğrencilerde büyük panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, komşu binanın terasında yangını cep telefonlarıyla kaydeden iki kişi dikkat çekti.

Komşusunun çatısında çıkan yangını terasından film gibi izledi

Dershane ve fırın arasındaki boşlukta çıkan yangın sebebi ile öğrenciler tahliye edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dershane ve fırın arasındaki boşlukta çıkan yangında öğrenciler büyük panik yaşarken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Komşusundaki yangının kendi binalarına sıçrama riskine ve dumanlara aldırış etmeyen iki kişi, terasa çıkıp film izler gibi alevleri izledi, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir dershane ve alt katı fırın olan iki binanın çatılarının arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre henüz bilinmeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa atılan çöpler tutuştu. Dumanların alt katları ve çatıyı sardığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına çıkarak alevlere müdahale etti. Öte yandan dumanın sirayet ettiği dershane ve fırın boşaltıldı. Dersten çıkan öğrencilerin büyük panik yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Komşusundaki yangını hiçbir şey yokmuş gibi kaydetti

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için geldiği anlarda, iki binanın bitişiğindeki binanın çatı katına çıkan iki kişi ise alevlere ve dumana aldırış etmeden olup biteni cep telefonları ile kaydetti. Yangının kendi binalarına sıçrama riskini umursamayan vatandaşlar, hiçbir şey yokmuş gibi dumanları seyretti.

Doğalgaz akışının kesildiği mevcut noktada, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.