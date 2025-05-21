Eskişehir'de Yangın: Kanser Hastası Arkadaşının Dükkanında Maddi Hasar

Eskişehir'de Yangın: Kanser Hastası Arkadaşının Dükkanında Maddi Hasar
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Eskişehir'de kanser hastası bir bisiklet tamircisinin dükkanında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Emanet dükkanı için gönüllü olarak bakan Osman Menekşe, yangının elektrikli ocaktan kaynaklandığını düşünüyor. Yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti, olayda kimse yaralanmadı.

Kanser olan arkadaşı için baktığı dükkan alevler içinde kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 40 yıl öğretmenlik yapan Osman Menekşe'nin kanser olan bisiklet tamircisi arkadaşı için emanet olarak baktığı dükkanda çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Demirciler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'nın haberleştirdiği emekli öğretmen Osman Menekşe'nin kanser olan arkadaşı için emanet baktığı bisikletçi dükkanında yangın çıktı. Hızla yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana olayda kimseye zarar gelmemesi teselli kaynağı oldu.

Yangının elektrikli ocaktan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor

Kanser hastası arkadaşının dükkanına gönüllü olarak bakan Osman Menekşe, meydana gelen yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangınla ilgili olarak Menekşe, "Arkadaşımın dükkanında bisiklet tamirciliğiyle uğraşıyorum ve dükkana bakıyorum. Ufak bir kaza oluştu, sanırım çay ocağının açık unutulmasından kaynaklı bir yangın oluştu. Tabii ki iyi bir şey değil, arkadaşımın dükkanı olduğu için de ayrıca üzüldüm. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen müdahale ettiler, elektrikleri de hemen kesildi, çok şükür şu an için bir problem yok" şeklinde konuştu.

Yangının elektrikli ocaktan kaynaklı çıktığı öne sürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUSE ASLIHAN KARKAZAN GÜNEŞ - Yerel
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