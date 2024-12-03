Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Eskişehir'de Yağışlar Ayakkabı Tamircilerinin Yüzünü Güldürdü

Eskişehir'de Yağışlar Ayakkabı Tamircilerinin Yüzünü Güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de etkili olan yağışlar, vatandaşların kışlık ayakkabı bakımına daha fazla önem vermesine yol açtı. Yüksek fiyatlar nedeniyle ayakkabı tamircilerine başvuru artarken, tamirciler, dikiş söküğü ve yırtılma gibi sorunlarla sıkça karşılaştıklarını belirtiyor.

Eskişehir'de etkili olan yağışlar ayakkabı tamircilerinin yüzünü güldürdü.

Yurt genelinde etkili olan yağışlar, vatandaşları kışlık hazırlıklara yöneltti. Ayakkabı bakımına ve kalitesine önem veren vatandaşlar ayakkabı tamircilerine yöneldi. Öte yandan yeni ayakkabı fiyatlarının artması tamir işlerini hareketlendirdi. Tamirciler, yeni ayakkabı fiyatlarının yüksek olmasının vatandaşları kendilerine yönlendirdiğini kaydetti. Tamirat ve tadilat gerektiren ayakkabıların kendilerine getirildiğini ifade eden tamirciler, işlerinin arttığını dile getiriyor.

"Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz"

Ayakkabı tamircisi Nurettin Kara, "Kış sezonu yaz sezonuna göre oldukça hareketli. Vatandaş ayağına su değmeden ayakkabısının delik olduğunu anlamıyor. Kışın ayakkabının delindiğini anlamak daha kolay oluyor. Dikiş söküğü ve yırtılma problemleri ile karşılaşıyoruz. Tadilat ile ayakkabı kendine geliyor. Tamir ücretleri verilen hizmete ve ayakkabıya göre değişiyor. Yırtıksa ya da taban değişmesi lazımsa ücret 10 liradan 5 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

"Ayakkabı imalatından dolayı tamire ihtiyaç duyuyor"

Hasarın imalat kaynaklı olduğunu ve pek bir önlem alınamayacağını vurgulayan Kara, "Vatandaşların su birikintisine direkt olarak basmaması lazım, fakat bunun dışında alınacak pek bir önlem yok. Ayakkabı imalatından dolayı tamire ihtiyaç duyuyor. Tüketici kaynaklı olmayabiliyor. Hakiki deri tercih edilmeli, imitasyondan uzak durulmalı. İmitasyon ayakkabı kullan at gibidir, tamiri de olmaz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.