Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Yaban Domuzlarıyla Mücadele Yasaklandı

Güncelleme:

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaban domuzlarının tarım alanlarına verdiği zararları önlemek amacıyla mücadele yasağının başladığını duyurdu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, zirai mücadele çerçevesinde, 18 Şubat 2024 Pazar günü akşamından itibaren yaban domuzları zararı ile mücadelenin gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde tarım alanlarında çiftçilerin bin bir zahmetle emek vererek yetiştirdiği ürünlere zarar veren yaban domuzlarının kontrol altına alınması ve zararların en aza indirilmesi amacıyla popülasyonlarının arttığı tespit edilen alanlarda tarımsal ürünlerin korunması amacıyla yaban domuzu ile mücadeleye izin verildiği, ancak gebelik ve doğum dönemlerinin dikkate alınarak 15 Mayıs 2024 tarihine kadar bu iznin kaldırıldığı bildirildi. Çiftçilerin beyanlarına istinaden, teknik ekiplerin yaptığı inceleme ve kontrollerde yaban domuzu popülasyonunun hızla arttığı belirlendi. Yaban domuzlarının ayrıca 2023 yılında 30 bin 520 dekar tarım alanında zarar oluşturduğu ve tespit edilen bu zararın maddi değerinin 43 milyon 396 bin 950 TL olduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Hayvan Hakları Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title