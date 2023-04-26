Eskişehir'de vatandaşların yaşam süresi oranı ülke ortalaması üstünde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı doğuşta beklenen yaşam süresi verilene göre, Eskişehir'de yaşam süresi ülke ortalamasının üstünde çıktı.

TÜİK, 2018-2020 doğuşta beklenen yaşam süresi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "Doğuşta beklenen yaşam süresi" 2017-2019 döneminde 78,6 yıl iken 2018-2020 döneminde 0,3 oranlı azalışla 78,3 yıl oldu.

Yıllık nüfuslar ve ölüm verileri baz alınarak hesaplanan verilere göre, doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olan iller arasında olan Eskişehir'de 2018-2020 döneminde doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu. Eskişehir'de cinsiyete göre doğuştan yaşam süreleri erkekler için 78,8 iken kadınlar içinse 81,3 olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR