Eskişehir'de Vatandaşın Temizlik Özlemi Takdir Topladı

Eskişehir'de bir vatandaş, caddede yağmur sonrasında oluşan çamuru temizleyerek örnek bir davranışta bulundu.

Eskişehir'de yağmur sonrası Hatboyu Caddesi'ni temizleyen 63 yaşındaki bir adamın bu hareketi dikkat çekti. Yağışla birlikte oluşan çamuru temizleyen vatandaş, halk tarafından övgüyle karşılandı. Ayrıca vatandaşların "Bunu neden yapıyorsun" sorularına cevap veren adam, kendi isteğiyle imanından dolayı yaptığını söyledi. - ESKİŞEHİR