Eskişehir'de Vatandaşın Temizlik Özlemi Takdir Topladı
Yağmur sonrası Hatboyu Caddesi'nde oluşan çamuru temizleyen 63 yaşındaki adam, halk tarafından övgüyle karşılandı. 'Bunu neden yapıyorsun?' sorusuna ise imanından dolayı yaptığını belirtti.

Eskişehir'de bir vatandaş, caddede yağmur sonrasında oluşan çamuru temizleyerek örnek bir davranışta bulundu.

Eskişehir'de yağmur sonrası Hatboyu Caddesi'ni temizleyen 63 yaşındaki bir adamın bu hareketi dikkat çekti. Yağışla birlikte oluşan çamuru temizleyen vatandaş, halk tarafından övgüyle karşılandı. Ayrıca vatandaşların "Bunu neden yapıyorsun" sorularına cevap veren adam, kendi isteğiyle imanından dolayı yaptığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
