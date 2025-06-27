Eskişehir'de Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme Çalışması

Eskişehir'de Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme Çalışması
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili vatandaşlara bilgi aktardı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Bürosu ekipleri, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ile ilgili çalışma yaptı. Bu çerçevede, Atatürk Caddesi'nde bulunan müdürlük binası önünde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerce bölgeden geçen vatandaşlara konu hakkında bilgi aktarılırken, broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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