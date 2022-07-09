Eskişehir'de uygunsuz koşullarda kurban kesimi

Eskişehir'de kurbanlık hayvanlarını alan bazı vatandaşlar, yol kenarında uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

Eskişehir'de hayvan pazarından kurbanlık satın alan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yol kenarında kesim yaptı. Yakın bir bölgede kesim alanı olmasına rağmen yol kenarının seçilmesi dikkat çekti. Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları etrafa saçıldı. Kurbanlıkların derilerinin ise bölgedeki ağaçlara veya tellere asıldığı görüldü. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel