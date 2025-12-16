Eskişehir'deki binlerce uluslararası öğrenciye ES-UDER destek eli uzatıyor

Eskişehir'de eğitim gören misafir öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyum dönemlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), bürokrasiden barınmaya kadar birçok alanda öğrencilere gönüllü rehberlik ediyor.

Üç farklı üniversitesiyle Türkiye'nin önemli eğitim merkezlerinden biri olan Eskişehir, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Kentte yaşayan yaklaşık 14 bin misafir öğrencinin yaşadığı problemlere çözüm üretmek, kültürel kaynaşmayı sağlamak ve eğitim dönemlerine destek olmak amacıyla kurulan Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER) faaliyete geçti. Gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten dernek; öğrencilere burs, barınma, resmi işlemler ve psikolojik destek gibi konularda yardımcı olurken, düzenlediği etkinliklerle de farklı kültürleri bir araya getiriyor.

"Amacımız hayırlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak"

Uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını 15 yıldır bireysel olarak sürdürdüğünü ve bu tecrübeyi kurumsal bir yapıya taşıdıklarını belirten ES-UDER Kurucusu Şükrü Özer, derneğin faaliyetleri hakkında şunları söyledi:

"Yaklaşık 15 yıldır uluslararası öğrencilere gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin bize duyduğu güven ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda bu işi resmiyete dökerek derneğimizi kurduk. Eskişehir'de şu an 13-14 bin civarında misafir öğrencimiz var. Dil, din ve ırk gözetmeksizin hepsine kapımız açık. Öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarından bürokratik engellere, psikolojik destekten tez yazım süreçlerindeki akademik yardıma kadar her alanda yanlarında oluyoruz. Halkımızın da desteğiyle maddi manevi köprü olmaya çalışıyoruz. Amacımız hem ülkemize hem de kendi ülkelerine hayırlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak."

"Geniş kapsamlı tanışma kahvaltısı düzenleyeceğiz"

Özer, öğrencilerin kaynaşması için sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 55 ülkeden 350 öğrenciyle bir araya gelmiştik. Önümüzdeki günlerde yine 55 ülkeden yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla; şiir, müzik ve konuşmalarında yer alacağı geniş kapsamlı bir tanışma kahvaltısı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni gelen öğrencilere biz de yardımcı oluyoruz"

Kazakistan'dan eğitim için şehre gelen Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yesbol Abilkaiyr, öğrencilerin birbirine destek olma kültürünü şu şekilde ifade etti:

"Eğitim için 2022 senesinde Türkiye Bursları programıyla Türkçe hazırlık okumaya geldim. İlk sene geldiğimde uluslararası öğrenciler olarak biraz yardıma ihtiyacımız vardı, Türkçem sıfırdı. Sonra yavaş yavaş dernekler vasıtasıyla Şükrü abiyi tanımaya başladık. Buradaki babamız gibi oldu. Eskişehir'de 3 üniversite olduğu için her sene yeni uluslararası öğrenciler geliyor. Öğrenciler geldiği zaman onları bir araya toplamak için her sene Kasım-Aralık gibi kahvaltılar yapılıyor. Bu kahvaltılarda birbirimizle tanışıyoruz, şu an 55 ülkeden öğrenci var. Biz 4 senedir burada olduğumuz için biraz tecrübemiz var, yeni gelen öğrenciler için biz de yardım etmeye çalışıyoruz."

"Başka ülkede bir araya gelmek güzel bir şey"

"Uzun süredir Türkiye'de yaşıyorum, ailem farklı bir şehirde. Uzun süredir Türkiye'de yaşadığım için uluslararası öğrencileri tanımıyordum. Nereli olduğumu sorduklarında 'Tatarım' diyordum ama Tataristan'ın neresi olduğunu bilmiyorlardı. Ben de Türkiye'ye, Eskişehir'e bunu tanıtmam lazım dedim. Bu dernekle yeni tanıştım, sosyal medyada afişi görüp mesaj attım. Hem uluslararası etkinliklere katılıp hem ülkemi tanıtmak istiyorum. Bunun Türkiye'deki öğrencilere de katkısı olacağını düşünüyorum. Dernek uluslararası öğrencileri topluyor. Ben kendi ülkemden öğrencileri tanımıyordum, bu dernek sayesinde bir araya geldik. Başka bir ülkede bir araya gelmek güzel bir şey." dedi.