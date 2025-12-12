Uluslararası Dağ Günü'nde 25 kişilik grup ile 12 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehir'de faaliyet gösteren Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyesi 25 kişilik grup, Uluslararası Dağ Günü olarak kutlanması sebebiyle Eskişehir Kent Ormanı'nda 12 kilometrelik gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki grup üyeleri, 11 Aralık 2003'ten bu yana Uluslararası Dağ Günü sebebiyle etkinlikler düzenliyor. Ekip üyeleri, dağ sistemlerinin küresel önemi konusunda farkındalık oluşturmak için dün gece de Eskişehir Kent Ormanı'nda özel bir yürüyüş yaptı.

"Bu yıl bizim için verimli bir dağcılık oldu"

Yürüyüşler ve gün hakkında konuşan ESDAG üyesi sporcusu Osman Nebioğlu, "ESDAG olarak 13 yıldan beri rutin devam haftalık yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bizim için verimli bir dağcılık oldu. Uludağ'a tırmanışımız oldu, güzel bir Bursa manzarası gördük. Ardından 3 arkadaş yola çıkıp Ağrı'ya vardık Ağrı Dağı'na tırmandık, 'Türkiye'nin çatısını' gördük. 5 bin 107'yi ziyaret etmiş olduk. Doğada olmak güzel, mutlu ediyor, huzurlu ediyor. Fırsat buldukça bunlara devam edeceğiz. Katılım sağlamak isteyen herkese tavsiye ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR