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Eskişehir'de Ücretsiz Lokma Dağıtımında İzdiham

Eskişehir'de Ücretsiz Lokma Dağıtımında İzdiham
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Eskişehir'de ücretsiz lokma dağıtımında vatandaşlar, sıraya girmeden lokma almak için birbirleriyle mücadele etti ve izdiham oluşturdu.

Eskişehir'de ücretsiz ikram yapılan tezgahtan lokma alabilmek adeta birbirleriyle mücadele içerisine giren vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Geçtiğimiz gün bir firma tarafından İki Eylül Caddesi üzerinde ücretsiz lokma dağıtımı yapıldı. Lokma ikramını gören vatandaşlar kısa süre içerisinde tezgah önünde büyük yoğunluk oluşturdu. Bir zaman sonra izdihama dönüşen dağıtımda sabırsızca davranan bazı vatandaşlar, lokma doldurulan tabağı fırsat bulduğu gibi kapıp hızlıca kalabalığın arasından uzaklaşmaya başladı. Sıraya girmek yerine bir an önce ücretsiz tatlı alabilmek için birbirleriyle mücadele içerisine giren vatandaşlar, dağıtım yapan firma çalışanlarının da tepkisine yol açtı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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