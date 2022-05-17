Eskişehir'de Turizm Baharı - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hafta sonunda turist akınına uğrayan Eskişehir'de yoğunluk hafta içi de devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Şehir Turizmi" hedefiyle hayata geçirdiği turistik merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Eskişehir, son yılların en kalabalık hafta sonunu yaşadı.

Turizm sezonunun başlamasıyla tur şirketlerinin yerli ve yabancı misafirleri otobüslerle getirdiği Eskişehir'de, turizmle birlikte yaşanan hareketlilik kent ekonomisine de nefes oluyor.

Odunpazarı Bölgesi müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Porsuk Çayı, gondol ve botlar yoğun ilgi gördü. Turistler gondollara binmek için kuyruklar oluştururken, Porsuk Çayı'nda şehrin eşsiz manzarası ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Köprübaşı iskelede yoğunluk yaşanırken, 1434 kişi gondol, 2 bin 333 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Vatandaşların Kentpark ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na da büyük ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Masal Şatosu'nu 7 bin 972, Bilim Deney Merkezini 1780, Sabancı Uzay Evi'ni 832, Hayvanat Bahçesi'ni ise 14 bin 442 ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Öte yandan Odunpazarı Bölgesinde bulunan Müzeler Kompleksinde içerisinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Kent Belleği Müzesini toplam 9 bin 85 ziyaretçiyi misafir etti.

Kent merkezinde Köprübaşı, Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere büyük yoğunluk yaşanırken, şehirdeki haraketlilik deniz turizmi ile ünlü kentleri aratmadı.

Eskişehir'de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Türkiye'nin dört bir yanından başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bahar aylarındayız ve turizm sezonu açıldı. Büyük değişim yaşayan Eskişehir, oluşturduğumuz turistik merkezlerimizle hem yurt içinde hem yurt dışında artık tanınan, tercih edilen ve görülmesi gereken bir yer olarak gösteriliyor. Bunu turizm hareketliliğinden de görüyoruz. Turizm sezonunun başladığı bu dönemde tekrar çağrımı yineliyor, herkesi Eskişehir'i görmeye davet ediyorum. Parklarımız, müzelerimiz, bot ve gondollarımızla sizleri Eskişehir'e bekliyoruz" diye konuştu.