Eskişehir'de Trafik Güvenliği İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Eskişehir'de 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Birlik Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' çerçevesinde trafik güvenliğine ilişkin güncel düzenlemeler ele alındı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Birlik Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. 16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamındaki trafik güvenliğine ilişkin güncel düzenlemeler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları hakkında değerlendirmede bulunuldu. - ESKİŞEHİR