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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 324 bin oldu

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 324 bin oldu

Yerel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 324 bin 625 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 324 bin 625 oldu.

TUIK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları verilerine göre, Türkiye'de Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yine TUIK tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 324 bin 625 oldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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