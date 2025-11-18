Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 389 Bin 426'ya Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 2 bin artışla 389 bin 426 'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 998 adet artarak, 389 bin 426 'a ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 214 bin 961 adeti otomobil, 68 bin 166'ı motosiklet, 56 bin 827 adeti kamyonet, 29 bin 50 adeti traktör, 11 bin 879 adeti kamyon, 4 bin 574 adeti minibüs, 2 bin 651 adeti otobüs, bin 318 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636'a ulaştı. - ESKİŞEHİR