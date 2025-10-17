Haberler

Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 387 Bin 428'e Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'deki trafiğe kayıtlı araç sayısının eylül ayı itibarıyla 387 bin 428'e çıktığını açıkladı. Şehirde en fazla otomobil, motosiklet ve kamyonet bulunuyor.

TÜİK'ten edinilen bilgilere göre, eylül ayı sonu itibari ile yurt trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 189 adet artarak, 387 bin 428'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 213 bin 891 adetini otomobil, 67 bin 500 adetini motosiklet, 56 bin 684 adetini kamyonet, 29 bin 6 adetini traktör, 11 bin 829 adetini kamyon, 4 bin 561 adetini minibüs, 2 bin 654 adetini otobüs ve bin 303 adetini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263'e ulaştığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
