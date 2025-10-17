Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 387 Bin 428'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 387 bin 428'e ulaştığını açıkladı.

TÜİK'ten edinilen bilgilere göre, eylül ayı sonu itibari ile yurt trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 189 adet artarak, 387 bin 428'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 213 bin 891 adetini otomobil, 67 bin 500 adetini motosiklet, 56 bin 684 adetini kamyonet, 29 bin 6 adetini traktör, 11 bin 829 adetini kamyon, 4 bin 561 adetini minibüs, 2 bin 654 adetini otobüs ve bin 303 adetini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263'e ulaştığı belirtildi. - ESKİŞEHİR